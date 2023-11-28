هل تدير مصر غزة بعد انتهاء الحرب؟.. سمير فرج يكشف رد فعل الرئيس السيسي

أكد اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أن الرئيس السيسي أمر بتوسيع معبر رفح من أجل الإفساح لإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية والطبية لقطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن الرئيس السيسي أكد رفضه لـ«وليام بيرنز» مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، حول فكرة إدارة مصر لقطاع غزة بعد انتهاء الحرب.

وتابع: الرئيس السيسي يبذل جهدا كبيرا من أجل وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية، كما أن الإدارة الأمريكية تتبنى حاليًا فكرة حل الدولتين، ويجب على العرب والفلسطينيين اغتنام الفرصة.

وأوضح سمير فرج أن الإدارة الأمريكية تحت ضغط كبير من الشارع الأمريكي؛ لذا يجب علينا اغتنام الفرصة خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، كما أن الرئيس الأمريكي يرحب بفكرة حل الدولتين حاليا.

