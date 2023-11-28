وزير الصحة يعقد اجتماعًا بشأن إنشاء مصنع السرنجات ذاتية التلف

عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعا، اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج السرنجات ذاتية التلف.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير وجه بتسريع وتيرة العمل في مشروع إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج السرنجات ذاتية التلف، في إطار برنامج زمني محدد، حتي يخرج المشروع للنور في أقرب وقت، منوها ً علي الاستفادة من حزمة المُحفزات الاستثمارية التي تقدمها الدولة المصرية للمستثمرين في كافة القطاعات وعلي رأسها القطاع الصحي وتشمل قطاع المستشفيات، ومراكز الأشعة المتخصصة.

وأوضح "عبد الغفار"، أن الاجتماع تناول آخر المستجدات بشأن تأسيس شركة مساهمة مصرية لإدارة وتشغيل مصنع لإنتاج السرنجات ذاتية التلف، بقدرة تصنيعية 240 مليون وحدة سنويا ً، لتغطية احتياجات برنامج التطعيمات الأساسي المصري، واستغلال القدرات التصنيعية الفائضة للتصدير.

حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني مساعد الوزير لمبادرات الصحة العامة، والدكتور محمد الطيب مساعد وزير الصحة والسكان للحوكمة والشئون الفنية.

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