القوات البحرية تستقبل وفدا من المشاركين بالبرنامج التثقيفي للأئمة

استقبلت قيادة القوات البحرية، وفداً من الأئمة والواعظات المشاركين بالبرنامج التثقيفي للأئمة على مستوى الجمهورية والذى تنظمه وزارة الأوقاف، وذلك بحضور كل من الدكتور محـمد مختار جمعة وزير الأوقاف والفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية .

تضمنت الزيارة عرض تقديمى عن نشأة وتطور القوات البحرية والمهام المكلفة بها لتأمين وحماية السواحل المصرية والمياه الإقليمية والاقتصادية ، أعقب ذلك تفقد عدداً من الوحدات البحرية بقاعدة الإسكندرية البحرية للتعرف على الإمكانيات والقدرات المتطورة التى تمتلكها القوات البحرية .



من جانبه أعرب وزير الأوقاف عن الاعتزاز والتقدير لرجال القوات المسلحة وأفرعها الرئيسية التى تعد الحصن المنيع لوطننا الغالى مصر ، مشيراً إلى أهمية تعزيز الوعي لدى الأئمة والوعاظ وعموم المجتمع المصرى بالدور الوطنى الذى تقوم به القوات المسلحة فى حفظ الوطن وصون مقدساته .

كما أكد قائد القوات البحرية على الدعم المستمر الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز قدرات القوات البحرية بما يمكنها من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكل كفاءة وإقتدار ، معرباً عن سعادته بزيارة وفد وزارة الأوقاف والإشادة بدورهم فى نشر الوسطية والاعتدال ومبادئ الدين الصحيح داخل المجتمع المصرى .



