ads
الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

“الثقافة” تكرم الأديب والناقد محمد الدسوقي

جانب من التكريم
جانب من التكريم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كرم أمل عبدالله، وكيل وزارة الثقافة لإقليم القناة وسيناء الثقافي، اليوم الثلاثاء، الأديب والناقد محمد الدسوقي عضو نادي الأدب المركزي بجنوب سيناء، وأهداه درع الهيئة العامة لقصور الثقافة؛ على مجمل أعماله الأدبية وتأثيره المجتمعي الإيجابي على  النشء والشباب  والمثقفين، وذلك بفرع ثقافة جنوب سيناء إدارة أحمد فريج. 

وأشار أمل عبدالله، وكيل وزارة الثقافة، إلى ضرورة جذب وتشجيع المثقفين من النشء والشباب لتكوين جيل ثان من الأدباء والمفكرين،  لأن هذا يعد بمثابة نقلة حضارية ورقي للثقافة المصرية.

وأوضح أن الدولة المصرية تدرك جيدا أهمية الأدب والأدباء ودورهم في التأثير على الفكر والوعي المجتمعي لمحاربة الأفكار الهدامة  واللحاق بالركب الحضاري للدول المتقدمة.

جاء ذلك برعاية وتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، بالاهتمام بنشر الفكر التنموي الصحيح  والاهتمام بالأدب والمثقفين والأدباء لما لهم من دور بارز و كبير في توصيل المعلومة في إطار فكري وحضاري للمجتمع من خلال عمل الندوات والمحاضرات التثقيفية، وبتنظيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

inbound6968960849921380330
inbound6968960849921380330
inbound8205184589322412399
inbound8205184589322412399
inbound7069038332451051488
inbound7069038332451051488
الهيئة العامة لقصور الثقافة فرع ثقافة إقليم القناة وسيناء فرع ثقافة جنوب سيناء تكريم الأديب والناقد محمد الدسوقي