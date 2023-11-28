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الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط عاطلين بحوزتهما 2.5 كيلو هيروين فى القاهرة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ، من القبض على عاطلين بحوزتهم 2.5 هيروين قبل بيعها على عملائهم فى القاهرة.

واشتبهت دورية أمنية فى شخصان وباستيقافهم للكشف عنهم تم ضبط (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية") أثناء استقلالهما سيارة وبحوزتهما (كمية من الهيروين المخدر وزنت 2,420 كيلو جــــرام - مبلغ مالى - ميزان حســـاس - قناع بلاستيك أسود اللون - 2 هاتف محمول "بفحصهما فنياً تبين إحتواء أحدهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى).

وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهما الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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