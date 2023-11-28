ابنة جمال سلامة تهدي الأوبرا بيانو والدها ومجموعة من مدوناته الموسيقية

استقبل الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، سونيا ابنة الموسيقار جمال سلامة، التي أهدت للأوبرا آلة البيانو الخاصة بوالدها، إلى جانب عددا من المدونات الموسيقية التى كتبها الراحل الكبير بعضها بخط يده.

وأكدت سونيا جمال سلامة، قدرة دار الأوبرا المصرية على حفظ وصون الإهداء.

وأشارت إلى أن آلة البيانو أبدع والدها من خلالها الكثير من مؤلفاته الشهيرة، مضيفة أن مجموعة المدونات تروى ملامح المسيرة الفنية للموسيقار الراحل وتضم أعمالا بارزة أضاءت تاريخ الموسيقى الحديثة والمعاصرة .

ومن جهته أكد الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا أهمية وقيمة ومكانة الموسيقار جمال سلامة باعتباره أحد رموز الإبداع المصرى.

ووجه بوضع آلة البيانو بمكان مميز بمبنى الأوبرا مع لوحة تعريفية تخليدا للراحل وتقديراً لمسيرته الفنية المتميزة، إلى جانب إعداد قسم خاص بالمكتبة الموسيقية لحفظ المدونات .

ولد الموسيقار جمال سلامة في الإسكندرية في عام 1945، ودرس علوم الموسيقى في الاتحاد السوفيتي، وحصل على أعلى مؤهل للتخصص من كونسرفتوار تشايكوفسكي في موسكو عام 1976.

وقدم ألحانه لكبار نجوم الغناء فى مصر والوطن العربى منهم: صباح، وسميرة سعيد، وماجدة الرومي، وياسمين الخيام، والتونسيّة صوفيا صادق، وغيرهم.

كما وضع موسيقى الكثير من الأعمال الدرامية في فترة الثمانينات والتي لا زالت حاضرة فى ذاكرة الجمهور منها: الحب وأشياء أخرى وفيلم حبيبي دائما، رحل عن عالمنا عام 2021 تاركا مجموعة من الألحان الخالدة .