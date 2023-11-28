الهيئة الإنجيلية تعقد لقاء "معا نحو المستقبل.. المشاركة والعمل" بحضور وزيرة التضامن

بدأت منذ قليل فعاليات اللقاء الذي تنظمه الهيئة القبطية الإنجيلية تحت عنوان "معا نحو المستقبل المشاركة والعمل"، بإحدى فنادق القاهرة الكبرى.
يشارك بالحضور الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، الدكتورة نيفين القباج وزيرة الاجتماعي، والدكتور عبد المنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ ، الكاتب الصحفي حمدي رزق والمقرر أن يدير الجلسة .
كما يشارك بالحضور أيضا عدد من قيادات الدولة، وقيادات الكنيسة المصرية بمختلف طوائفهم، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي .
كما يشارك بالحضور ايضاً عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورجال الفكر والثقافة.