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الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

ذهبيتان وفضية وبرونزية حصاد مشاركةجامعة عين شمس في بطولة الفتاة الجامعية

الفريق المشارك
الفريق المشارك
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شاركت الادارة العامة لرعاية الشباب (إدارة النشاط الرياضي) بجامعة عين شمس في بطولة الفتاة الجامعية والمقامة بمحافظة الإسكندرية في الفترة من الخامس والعشرين وحتى الثامن والعشرين من نوفمبر الجاري والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة تحت شعار "من أجل صحه افضل لطالبات جامعات مصر" وذلك في ألعاب الكرة الطائرة والقدم الخماسي وتنس الطاولة والسباحة وألعاب القوي والجمباز والكاراتيه، وذلك في اطار حرص الجامعة على تنمية الوعي الطلابي ومساعدة الطلاب على الانخراط في الأنشطة الطلابية .

وحصلت جامعة عين شمس علي النتائج التالية:

المركز الأول والميدالية الذهبية في الكرة الطائرة.

المركز الأول والميدالية الذهبية في تنس الطاولة.

وفي ألعاب القوى:

 المركز الثاني والميدالية الفضية.

 المركز الثالث والميدالية البرونزية.

الأنشطة الطلابية الإدارة العامة لرعاية الشباب بطولة الفتاة الجامعية الشباب والرياضة جامعة عين شمس