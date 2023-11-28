"بحوث الصحراء" ينظم قوافل إرشادية لمزارعي القمح في الوادي الجديد

قال الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، إن المركز قام بتنظيم عدد من القوافل الإرشادية للمزارعين بمحافظة الوادي الجديد لتوعية المزارعين وحثهم على زراعة محصول القمح وتعريفهم بأهم الأصناف المتأقلمة مع ظروف المنطقة وذات الإنتاجية العالية واستخدام الطرق الزراعية الحديثة وتطبيق الممارسات الزراعية السليمة لزيادة المساحات المنزرعة من محصول القمح والحصول على إنتاج اقتصادي عالي مما يسهم فى زيادة الإنتاج المحلي، وذلك بتوجيهات مباشرة من وزير الزراعة وضمن خطة المركز.

وكان السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي قد وجه قيادات الوزارة وجميع مسئوليها بالمحافظات برفع درجة الإستعداد القصوى لموسم زراعة القمح من خلال تكثيف برامج التوعية للمزارعين وتوفير كافة مستلزمات الانتاج لتعظيم انتاجية القمح.

وأكد "شوقي" أهمية توعية المزارعين بالممارسات الزراعية السليمة مثل اختيار الصنف المناسب وطريقة الزراعة مثل الزراعة على مصاطب والتي تسهم في زيادة الإنتاجية وترشيد إستخدام المياه، بالإضافة إلى التواجد مع المزارعين على مدار فترة الزراعة لتقديم النصائح والإرشادات.

وأكد الدكتور حسام شومان مدير مركز التنمية المستدامة لموارد الوادي الجديد التابع لمركز بحوث الصحراء على ضرورة الالتزام بتنفيذ بعض التوصيات الفنية من واقع التجارب البحثية التي تمت بالمنطقة للوصول الي اعلي انتاجية ممكنة من القمح تحت ظروف المناطق الصحراوية والتى من أهمها:

- الالتزام بالزراعة في الموعد الامثل من ١٥ نوفمبر وحتى ١٠ ديسمبر وفقا لما يتلائم مع التغيرات المناخية ويجب ألا يتم التأخير عن ذلك حتى لا يحدث نقص فى المحصول.

- اختيار الصنف الذي يتلائم مع الظروف البيئية بالوادي الجديد مثل ( جيزة ١٧١ - سدس ١٤ - سدس ١٥ - جميزة ١١ - شندويل ١ - مصر ٣ - مصر ٤ - سخا ٩٥ - سخا ٩٦ ) من أقماح الخبز ، وصنف بنى سويف ٥ و ٧ من أقماح المكرونة.

- ضرورة تسوية الارض بالليزر لتحسين كفاءة عملية الرى واضافة الاسمدة العضوية والفوسفاتية اثناء تجهيز الارض للزراعة والجبس الزراعى فى حالة الاراضى الملحية والقلوية.

- حث المزارعين علي تطبيق نظم الزراعة الالية باستخدام السطارة لضمان تحسين الانبات وانتظام النمو فضلا عن توفير كمية التقاوى. حيث يوفر المركز هذه الالات لخدمة المزارعين والمستثمرين بالمنطقة.

- يقوم المركز بعقد دورات تدريبية ومدارس حقلية بصفة مستمرة لزيادة الوعي لدي المزارعين بالمنطقة.

ولكى يكتمل الدور الخدمى للمركز مع الدور البحثي والإرشادى فان المركز يقوم بدعم مزارعي المنطقة بالميكنة الزراعية لترسيخ مبدأ الزراعة الآلية ، كما يقوم بإمدادهم بتقاوى القمح لاهم الأصناف الملائمة للمنطقة وبعض انواع الاسمدة الذكية (انتاج المركز) من خلال الأنشطة المختلفة للبرامج البحثية والمشروعات، فضلا عن اقامة عدد من الحقول الإرشادية والتي يتم من خلالها تنفيذ اهم الممارسات الزراعية الموصي بها من واقع نتائج التجارب البحثية بتلك المناطق.

IMG-20231128-WA0004

IMG-20231128-WA0006

IMG-20231128-WA0005

IMG-20231128-WA0002