زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب سواحل شمال غرب بابوا غينيا الجديدة

ضرب زلزال بقوة 6.5 درجات على مقياس ريختر، قبالة سواحل مدينة ويواك شمال غرب بابوا غينيا الجديدة.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن مركز الزلزال وقع على عمق نحو 12 كيلومترا.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال، كما لم تصدر تحذيرات عن احتمالية حدوث موجات مد عاتية "تسونامي".