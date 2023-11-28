البنتاجون يعقد اجتماعات مغلقة لمناقشة استراتيجية التعامل مع روسيا

أعلنت الإدارة الأمريكية أن مجلس السياسة الدفاعية للبنتاجون سيعقد الأسبوع المقبل اجتماعات مغلقة لمناقشة الاستراتيجية المفترض اعتمادها في كيفية التعامل مع روسيا، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

ووفقا لوثائق الإدارة الأمريكية، ستعقد الاجتماعات يومي 5 و6 ديسمبر المقبل، وهي ستكرس لجمع وتحليل وتقييم المعلومات السرية، ويجب أن تؤدي إلى صياغة توصيات عملية للبنتاجون حول التخطيط الاستراتيجي وتنفيذ الاستراتيجية الدفاعية الراهنة على المستويين العالمي والإقليمي.

وستشمل الاجتماعات إعداد إيجازات سرية حول "الخطر الذي تمثله وستمثله روسيا حتى عام 2050"، حسب الوثائق.

ويعتزم المسؤولون الأمريكيون مناقشة "المعلومات السرية حول أعمال روسيا" التي حصلت عليها واشنطن في أثناء العمليات القتالية في أوكرانيا.