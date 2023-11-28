الشرطة الإسرائيلية تقتحم منازل أسرى مقدسيين مقرر الإفراج عنهم الليلة

اقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي منازل ذوي عدد من المعتقلين المقدسيين، المقرر الإفراج عنهم الليلة، ضمن الدفعة الرابعة من "صفقة التبادل".

وأفادت مصادر فلسطينية في المدينة المحتلة بأن قوات كبيرة من شرطة الاحتلال اقتحمت منازل ذوي المعتقلين: نفوذ حماد في الشيخ جراح، وآدم غيث وصلاح الهدرة في بلدة الطور، ومحمد مهند أبو الحمص في العيسوية، وحذرتهم من إقامة أي مظاهر احتفال أو تجمعات.

وفي وقت سابق الليلة، نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطينيان قائمة أسماء الدفعة الرابعة من المعتقلين الأطفال والمعتقلات الذين سيتم الإفراج عنهم الليلة، ضمن بنود اتفاق "الهدنة الإنسانية".