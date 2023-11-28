الشؤون الصحية بمستقبل وطن تعقد اجتماعاً لدعم الرئيس السيسي.. صور

عقدت أمانة الشؤون الصحية المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب الدكتور محمد الوحش اجتماعاً تنظيمياً، بحضور الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب الأمانة المركزية، وأمنائها بالمحافظات، وعدد من أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، وذلك دعما للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وبدأ الاجتماع بعزف النشيد الوطني، ثم الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء قطاع غزة.

وأكد الدكتور محمد الوحش، أن هذا الاجتماع الهام يأتي في إطار دعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، استنادا إلى الانجازات التي تم تحقيقها في مجال الصحة وغيرها من المجالات الأخري، فضلاً عن المبادرات الرئاسية، التي تتم بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار أمين الصحة المركزي، إلى أن ملف الصحة في مصر، شهد طفرة غير مسبوقة، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال العشر سنوات الماضية، مؤكدا أن صحة المواطن المصري تأتي ضمن أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مستعرضاً الانجازات، التي تحققت في عهده في مجال الصحة.

وتناول الاجتماع، استعراض مجهودات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تطوير قطاع الصحة، مشيدين بقانون التأمين الصحي الشامل، وكذلك القضاء علي قوائم الانتظار.



