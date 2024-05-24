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الجمعة 24 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير خارجية الأردن: يجب وضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب

‏وزير الخارجية الأردني
‏وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي
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قال ‏وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إنه يجب على مجلس الأمن تحمل مسئوليته ووضع حدٍ لإفلات إسرائيل من العقاب والمعايير المزدوجة في تطبيق القانون الدولي بشأن الحرب في قطاع غزة، حسبما ورد بقناة القاهرة الإخبارية، منذ قليل.

وأضاف الصفدي، أن محكمة العدل الدولية كشفت عن جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة.

وكانت محكمة العدل الدولية عقدت اليوم الجمعة، جلسة لإصدار حكمها بشأن تدابير الطوارئ في جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

وأمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل، بتنفيذ وقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية، خصوصًا في مدينة رفح الفلسطينية، وفتح معبر رفح الحدودي أمام المساعدات الإنسانية.

 

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