الأمن يكشف غموض مقتل سائق على يد تشكيل عصابي بشبين القناطر

شهدت إحدى المناطق بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، واقعة مقتل شخص يدعى مصطفى. ص، سائق توك توك على يد تشكيل عصابي يتزعمه أحمد. ر، المعروف بـ بشلة، بعد أن استدرجته إحدى السيدات بحجة توصيلها، لإحدى المناطق المحددة لارتكاب الجريمة، وعندما وصل إلى منطقة الحادث أطلق بشلة عيارا نارياً من فرد خرطوش أدى إلى إصابته التي أودت بحياته.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطاراً من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد بورد بلاغاً، بإصابة سائق بطلق خرطوش وفارق الحياة قبل وصوله المستشفى.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمحل الواقعة، وتبين أن وراء إرتكاب الواقعة، بشلة وسيدة و4 آخرين ومتهم هارب، وبعد إرتكاب الواقعة اختلفوا على تقسيم المسروقات فقام المتهم الرئيسي بقتل صديقه في عملية السرقة الأولى.

وقد كشفت التحريات الأولية أن المتهم الأول يدعى أحمد.ر 24 سنة وشهرته بشلة اشترك مع سيدة لاستدراج السائق وآخرين في تنفيذ الواقعة لسرقة التوك توك الخاص بالمجني عليه، وبعد ارتكاب الواقعة اختلفوا على تقسيم المسروقات فقام المتهم الرئيسي بقتل صديقه في عملية السرقة الأولى.

وتابعت التحريات، أن السيدة طلبت من المجني عليه توصيلها لأحد المقابر لقراءة الفاتحة على روح أحد أقاربها، وخلال السير في طريقه فوجئ بأن المتهمين يعترضونه وتعدى عليه المتهم بشلة على النحو السابق.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة المتهمين إلى جهات التحقيق التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.