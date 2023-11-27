فيرنر يصدم لايبزيج قبل مواجهة مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

يستعد نادي لايبزيج الألماني لمواجهة مضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي، غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأعلن لايبزيج، اليوم الإثنين في بيان رسمي، أن مهاجمه تيمو فيرنر سيغيب عن المباراة بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه أمام فولفسبورج في الدوري الألماني السبت الماضي.

وتعرض فيرنر لإصابة في كاحله في الدقيقة 25 من مباراة فولفسبورج، وتم استبداله في الشوط الأول، وبحسب البيان الرسمي، فإنه سيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية لتحديد مدة غيابه.

ويعد فيرنر أحد أهم مهاجمي لايبزيج، حيث سجل 10 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة في 16 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، وبغيابه سيعتمد الفريق على بنيامين سيسكو في الهجوم أمام مانشستر سيتي.

ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب المجموعة السابعة برصيد 12 نقطة، متفوقًا على لايبزيج صاحب المركز الثاني برصيد 9 نقاط، ويسعى لايبزيج للفوز على مانشستر سيتي لحسم صدارة المجموعة.