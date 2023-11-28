ليفاندوفسكي يقود هجوم برشلونة المتوقع أمام بورتو بدوري أبطال أوروبا

يستعد برشلونة لمواجهة ضيفه بورتو البرتغالي، اليوم الثلاثاء، في مباراة حاسمة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، وتقام المباراة على ملعب لويس كومبانيس في تمام العاشرة مساءً.

وكشف المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز ملامح تشكيلة البلوجرانا المتوقعة للمباراة، حيث سيلعب إنياكي بينيا في حراسة المرمى، ويقود خط الدفاع جواو كانسيلو ورونالد أراوخو وجولي كوندي وأليكس بالدي.

وفي خط الوسط، سيلعب بيدري وفرينكي دي يونج وإلكاي جوندوجان، بينما سيشكل رافينيا وروبرت ليفاندوفسكي وجاو فيليكس خط الهجوم.

ويبدأ برشلونة المباراة أمام بورتو بتشكيل متوقع كالتالي:

حراسة المرمى: إنياكي بينيا

خط الدفاع: جواو كانسيلو – رونالد أراوخو – جوليس كوندي – أليكس بالدي

خط الوسط: بيدري – فرينكي دي يونج – إلكاي جوندوجان

خط الهجوم: رافينيا – روبرت ليفاندوفسكي – جواو فيليكس

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب المجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط، بالتساوي مع بورتو صاحب المركز الثاني.