تفاصيل ختام منتدى مصر للإعلام

انتهى منتدى مصر للإعلام والذي عقد على مدار يومي 26-27 نوفمبر الجاري، في القاهرة. وجاء هذا تحت عنوان "عالم بلا إعلام"، بحضور أكثر من ألفي صحفي وإعلامي ودارس من مصر ومختلف أنحاء العالم، بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين.

وتأتي النسخة الثانية من "منتدى مصر للإعلام" هذا العام، بعد نجاح نسخته الأولى التي أُقيمت العام الماضي 2022.

وشارك في اليوم الثاني عدد من قادة الإعلام في مصر، ومنهم عمرو الفقى، الرئيس التنفيذى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذي قال إنه بات هناك ضرورة ملحة لتدشين منصة تعبر عن الوطن العربي، في ظل القيود التى فرضتها منصات للتواصل الاجتماعي من خلال "الخوارزميات" التى اعترضت توصيل صوتنا خلال الحرب الدامية على غزة.

وأكد الفقي خلال جلسته في المنتدى أن مصر تمتلك عقليات عظيمة فى المجال الإعلامى، القادرة وبقوة على الارتقاء بهذه المهنة ومواكبة إية تطورات تكنولوجية، وقال: "نحاول إدخال الذكاء الاصطناعي في جميع المواقع الإلكترونية الصحفية".

وقال نخلة الحاج المدير العام لمنصة بلينكس إنه يجب تطويع التكنولوجيا لخدمة المحتوى بشكل أفضل، خاصة في ظلا الأحداث الأخيرة في غزة، والتي تكشف أن الجميع أصبح تحت رحمة التكنولوجيا.

فيما قال خالد البرماوي خبير الإعلام الرقمي إن الجميع يعيش في عصر تدفق القصص الصحفية وانخفاض المصداقية، مضيفًا أن أحداث غزة أثبتت انحيازات وسائل الإعلام.

كما أكد عبد الله عبد الكريم المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإخباري في وكالة أنباء الإمارات أن الشباب يفضلون قراءة الأخبار من المشاهير والمؤثرين، مشيرًا إلى أنه على المؤسسات الإعلامية صناعة نجومها بالسوشيال ميديا.

وقالت الإعلامية ريهام السهلي، رئيس شبكة قنوات دي إم سي، إنها تتعرض طوال مسيرتي المهنية في مجال الإعلام لاية صعوبات، وكونها سيدة سيشكل عائق أمام نجاحها.

وأضات أنها صدمت صدمت عندما تلقيت مداخلة هاتفية لأحد أعضاء مجلس النواب من جماعة الإخوان والذي هاجمها آنذاك قائلا:" نحن لا نميز كجماعة بين الرجل والمرأة وخير دليل على ذلك أننى أقبل الظهور على برنامجك برغم إنك سافرة".

فيما قالت الإعلامية جاسمين طه زكي إن العمل بشغف أساس النجاح في الإعلام، مضيفة أنها واجهت صعوبات كبيرة خلال فترات كثيرة في عملها، فيما أكدت منى بو سمرة رئيس تحرير صحيفة البيان إن دراسة الصحافة كانت حلما بالنسبة لها وقد تحقق، مضيفة أن الجرأة هو سلاحها في عملها.

وعن دور المرأة أيضًا في الإعلام، قالت الإعلامية القديرة سناء منصور إن المرأة مكتسحة الإعلام، وتقلدت في هذا المجال مناصب مرموقة.