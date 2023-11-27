عضو حملة السيسي ببورسعيد: بعد أحداث غزة عرف العالم قدرة القيادة السياسية لمصر

أكد المهندس علي جبر، عضو الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ومنسق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ببورسعيد، اليوم الاثنين، أنه قبل أحداث غزة كان يمكن الحديث عن الإنجازات والمشروعات التي لا يمكن لأحد أن ينكرها، والتي جعلت من مصر دولة متطورة حديثة، تتجه بقوة نحو الجمهورية الجديدة ورؤية 2030.

عضو حملة السيسي ببورسعيد: بعد أحداث غزة عرف العالم أجمع قدرة القيادة السياسية للدولة المصرية

وأشار بكلمته خلال مؤتمر تحالف الأحزاب السياسية المصرية، إلى أنه بعد أحداث غزة عرف العالم أجمع قدرة القيادة السياسية الحالية للدولة المصرية علي التعامل مع الأحداث العالمية، وقدرتها وسيادتها علي أرضها، وكان لرئيس الجمهورية المرشح للانتخابات مواقفا تؤكد أنه قائدا قويا قادرا علي حماية وطنه، واتخاذ خطوات جادة تجاه ما يحدث في غزة.

وشدد على أن الحملة تثق في التفاف جموع الشعب حول الرئيس السيسي، وتؤمن بأن مرشحها هو القادر على حماية الوطن والتعامل مع القضايا العالمية، بجانب استكمال مسيرة البناء والتنمية، معربا عن ثقته في ان ملايين المصريين سوف يخرجون بكثافة في الانتخابات القادمة ليعطون درسا للعالم أجمع أن المصريين مع رئيسهم.