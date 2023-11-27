ads
الإثنين 27 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يعلن جاهزية عبدالله جمعة للقاء فيوتشر في الدوري

عبدالله جمعة لاعب
عبدالله جمعة لاعب الزمالك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تماثل عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بكدمة في الركبة، والتي أبعدته عن مباراة فريقه الأخيرة أمام أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشهد مران الزمالك اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادًا لمباراة فيوتشر المقبلة في الدوري، مشاركة عبد الله جمعة في كافة فقرات المران سواء البدنية أو الفنية بعد تأكد الجهاز الطبي من جاهزيته للمشاركة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر يوم الأربعاء المقبل باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان فريق الزمالك فاز على أبو سليم الليبي، بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

عبدالله جمعه الزمالك أبو سليم الليبي أيمن مصطفى