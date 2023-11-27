الزمالك يعلن جاهزية عبدالله جمعة للقاء فيوتشر في الدوري

تماثل عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بكدمة في الركبة، والتي أبعدته عن مباراة فريقه الأخيرة أمام أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشهد مران الزمالك اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادًا لمباراة فيوتشر المقبلة في الدوري، مشاركة عبد الله جمعة في كافة فقرات المران سواء البدنية أو الفنية بعد تأكد الجهاز الطبي من جاهزيته للمشاركة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر يوم الأربعاء المقبل باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان فريق الزمالك فاز على أبو سليم الليبي، بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.