ضبط سيارة محملة بـ60 طائر فلامنجو عقب سرقتها من ملاحة بورفؤاد ببورسعيد

ضُبطت سيارة نصف نقل محملة بطيور الفلامنجو، اليوم الاثنين، أثناء محاولة تهريبها عند مدخل أحد أنفاق بورسعيد عقب سرقتها من ملاحة بورفؤاد.

واستلمت محمية أشتوم الجميل ببورسعيد، برئاسة دكتور حسين رشاد، 60 طائر فلامنجو وأعادت إطلاقها في أكبر تجمع لطائر الفلامنجو في بورسعيد بملاحة بورفؤاد التابعة لشركة المكس للملاحات، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ويشار إلى أن محافظة بورسعيد ومحمية أشتوم الجميل تقع على المسار الثالث لهجرة الطيور المهاجرة للطيور المائية والخواضات والشجرية وبعض الجوارح، ويعد طائر الفلامنجو من أهم الطيور التى يمر عليها ويشتي بها، خاصة بملاحات جنوب شرق بورفؤاد، وكذلك ببحيرة الملاحة شرق تفريعة بورفؤاد.