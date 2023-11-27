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الإثنين 27 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على موقف إدارة الزمالك من التجديد لشيكابالا

شيكابالا قائد وكابتن
شيكابالا قائد وكابتن الزمالك
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استقر مجلس الزمالك برئاسة حسين لبيب على التجديد للاعبين الكبار المتواجدين ضمن قائمة الفريق الذين تنتهي عقودهم مع نهاية الموسم الحالي.

وقرر المجلس الأبيض تأجيل التجديد مع اللاعبين المنتهي عقودهم بنهاية الموسم  بسبب وقف القيد، وتم الاستقرار على التجديد لهؤلاء اللاعبين عقب نهاية الأزمة

وتضم قائمة اللاعبين الذين تنتهى عقودهم  بنهاية الموسم الجاري : محمود عبدالرازق شيكابالا ومحمد عبدالغني ومحمد عواد وروقا وأوباما ومحمود علاء.

بينما هناك خلاف داخل المجلس على موقف تجديد عقود الثنائي أحمد فتوح ومحمد صبحي بعد أزمتهما الأخيرة مع الإدارة عقب تركهما لمعسكر الفريق قبل مباراة رسمية. 

شيكابالا الزمالك حسين لبيب