مدير اللجنة المنظمة لـ«الصداقة الدولية» بروسيا: لا أغراض سياسية وراء البطولة

قال ألكسي سوروكين، مدير اللجنة المنظمة لبطولة الصداقة الدولية، إن البطولة التي تنظمها روسيا في الفترة من 15 - 29 سبتمبر 2024، هي بطولة جديدة للمنافسات الرياضية المختلفة وذات جوائز مالية كبيرة.

وأكد سوروكين، أنه تم توجيه الدعوة لجميع دول العالم، مشيرا إلى أن التصنيف العالمى والمكانة العالية أحد شروط المشاركة.

كما أشار إلي أن البطولة لا تعد بديلا للألعاب الاوليمبية، موضحا أنه لا أغراض سياسية وراء تنظيم البطولة بل على العكس روسيا ضد تسييس الرياضة .

وعبر سوروكين عن امله فى ان تتعاون وزارة الشباب والرياضة فى مصر لمشاركة الفرق الرياضية المصرية فى بطولة الصداقة الأولى في روسيا وخاصة أن العلاقات الرياضية بين البلدين طيبة حيث تركت زيارة وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى الي روسيا انطباعا طيبا مما أعطى دفعة قوية لتطور العلاقات في المجال الرياضي في ظل علاقات قوية تربط البلدين والزعيمين الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس عبد الفتاح السيسي .