بحضور الآلاف من العمال والفلاحين.. مؤتمر حاشد لدعم السيسي بالغربية

شاركت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي منذ قليل فى مؤتمر دعم رجال الصناعة بحضور أعضاء ومنسقى الحملة الرسمية بحضور النائب محمد عريبى والنائب الدكتور طلعت عبد القوى وأيه ياسر وبمشاركة الآلاف من العمال والفلاحين ونقابات محافظة الغربية تحت رعاية حزب مستقبل وطن حيث أكد المشاركون على أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أرسى دعائم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة والتي استندت بصفة أساسية على النهوض بالصناعة الوطنية من خلال توفير الأراضى الصناعية المرفقة وإنشاء المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة بالإضافة إلى إنشاء شبكة للطرق تغطى كافة أنحاء الجمهورية وتدعم منظومة النقل اللوجستي فضلا عن توفير برامج تمويلية ميسرة لكافة المشروعات الإنتاجية.

وأوضح أعضاء ومنسقى الحملة أن قطاع الصناعة يمثل عصب التنمية الاقتصادية باعتباره من أكثر القطاعات تحقيقاً لمعدلات نمو مرتفعة، بالإضافة إلى دوره فى دعم الناتج القومى فهو يسهم بحوالى 17.7% من الناتج المحلي الإجمالي ويستوعب القطاع نحو 30 % من إجمالى القوى العاملة أى مايقرب من 2.5 مليون عامل فى حوالى 38 ألف منشأة صناعية بل ويزيد وأن مصر كافة المقومات الصناعية التى تؤهلها للريادة إقليمياً وقارياً حيث تتوافر بها المواد الخام والكوادر البشرية المؤهلة ومصادر الطاقة التقليدية والمتجددة بالإضافة إلى سياسة الدولة الداعمة للقطاع الصناعي من خلال بيئة ملائمة وحزم تشريعية وإجرائية داعمة للإستثمار الصناعى .



وأوضحوا محليا لم تكن محافظة الغربية محافظة زراعية فقط بل وقلعة من قلاع الصناعة حيث امتلكت العديد من الصناعات المختلفة فسيطرت علي صناعه الغزل والنسيج بامتلاكها اكبر مصنع فالعالم علي مساحة ٦٢.٥ الف متر مربع بشركة غزل المحلة ، وصناعة العطور و صناعة الأسمدة والمبيدات والزيوت والصابون و الادوات الفخارية والملابس والمفروشات والعديد من الصناعات الاخري كما امتلكت محافظة الغربية واحداً من الحصون المنيعة في الصناعة بمدينة المحلة الكبري جاء ذلك