الإحصاء: 3.86% انخفاضا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال سبتمبر 2023

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين، البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهر سبتمبر 2023.

وأشار الجهاز إلى أنه بلغ الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) 100.86 خلال شهر سبتمبر 2023 (أولى) مقابل 104.91 خلال شهر اغسطس 2023(نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 3.86٪.

ولفت الجهاز الي الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً حيث بلغ الرقم القياسي لصناعة الورق ومنتجاته 71.94 خلال شهر سبتمبر2023 مــقـارنـة بشهر اغسطس 2023 حيـث بلغ 70.31 بنسبه ارتفاع قدرهـا 2.32٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

وبلغ الرقم القياسي لصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية 118.28 خلال شهر سبتمبر 2023 مقارنة بشهر اغسطس 2023؛ إذ بلغ 114.76 بنسبة ارتفـاع قدرها 3.07٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

أما الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً، فقد بلغ الرقم القياسي لصناعة الأجهزة الكهربائية 112.51 خلال شهر سبتمبر2023 مقارنة بشهر اغسطس2023؛ إذ بلغ 128.09 بنسبـة انخـفـاض درها 12.16٪ وذلك بسبب عدم توافر المواد الأولية اللازمة للإنتاج.

كما بلغ الرقم القياسي لصناعة معدات النقل 87.68 خلال شهر سبتمبر 2023 مقارنة بشهر اغسطس 2023؛ إذ بلغ 117.90 بنسبة انخفاض قدرها 25.63٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

وقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنشاط الصناعي وفقا لدليل النشاط الصناعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.