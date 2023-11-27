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الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

استمرار حبس المتهمين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية بإمبابة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح شمال الجيزة استمرار حبس المتهمين بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما تخصص في سرقة الدراجات النارية بدائرة قسم شرطة إمبابة ١٥ يوماً على ذمة التحقيقات.

كانت قد وردت معلومات إلي الرائد محمد السعودي رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام عنصرين إجراميين مقيمين بدائرة قسم شرطة الوراق، بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما تخصص فى سرقة الدراجات النارية متخذين من دائرة القسم وكرا لمزاولة أعمالهما الإجرامية.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهما إلي ديوان القسم وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 4 وقائع وتم بارشادهما عن المسروقات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

استمرار حبس المتهمين تشكيل عصابي سرقة الدراجات النارية إمبابة