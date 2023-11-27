محافظ دمياط تضع خطة بيع السكر بسعر ٢٧ جنيها للكيلو

ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مع مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط و رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للسلع التموينية، خطة توفير السكر للبيع بسعر ٢٧ جنيهًا للكيلو ، وذلك فى إطار مبادرة الدولة لخفض أسعار السلع الغذائية والأساسية.

حيث بحثت " المحافظ " محاور تلك الخطة لتوفير السكر وتوزيعه على مستوى المحافظة ، وذلك بالتنسيق بين المحافظة والتموين والشركة العامة للسلع التموينية ، مؤكدة على سرعة إعداد خطة محددة للتوزيع .

وأكدت " محافظ دمياط " على متابعة تنفيذ ذلك ، وذلك بالتوازى مع الجهود المبذولة لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين، والتصدى للممارسات الاحتكارية.

شاركت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط في اجتماع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية و اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، مع المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية في العاصمة الإدارية الجديدة .

وشهد الاجتماع متابعة وزيري التموين والتنمية المحلية لجهود المحافظين في تنفيذ مبادرة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية وضمان توافرها وإتاحتها للمواطنين بالسعر والجودة المناسبة ، كما تطرق الاجتماع إلى للإجراءات التي يتم اتخاذها في الرقابة على الأسواق بالتعاون مع مديريات التموين ومباحث التموين والإدارة المحلية وباقى الجهات المعنية الأخرى .

ومن جانبه أشار الدكتور على المصيلحى إلى متابعة الوزارة اليومية عبر قطاعاتها المختلفة لموقف السلع التموينية والغذائية والدقيق في مختلف المحافظات ، مشيراً إلى وجود غرفة عمليات مركزية بكل مديرية تموينية للمتابعة على مدار اليوم والتواصل مع الوزارة في هذا الشأن .

