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الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

الخميس.. ثنائي سونوما يجمع الشقيقتان ميرا وسارة على المسرح الصغير بالأوبرا

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 تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر  بالتعاون مع المركز الثقافي النمساوي بالقاهرة حفلا للثنائي الموسيقى سونوما الذى يضم عازفتا الفيولينة والجيتار الشقيقتان ميرا وسارة جريجوريتش، وذلك في الثامنة مساء الخميس 30 نوفمبر ا لجاري، على المسرح الصغير، ضمن خطتها لعرض وتقديم مختلف أشكال الفنون العالمية

يتضمن البرنامج مجموعة من أعمالهما الخاصة التي تتميز بمزيج فريد يجمع طابع الكلاسيكى والمعاصر والجاز، إلى جانب الوان متنوعة من الموسيقي في كيان مترابط.

 الثنائي ميرا وسارة جريجوريتش
نشأتا في بيئة موسيقية، عزفتا الموسيقى فى سن مبكرة وعلى مدار 20 عاما أصبح لهما أسلوبا فريدا ومتميزا فى الأداء، كما تحمل مؤلفاتهما الخاصة طابعا يمزج بين أنواع الموسيقى المختلفة، أصدرتا أول ألبوماتهما عام 2021 وضم مجموعة من أعمالهما الخاصة ، قدمتا العديد من العروض فى النمسا بالاضافة لعدة جولات فنية بمختلف دول العالم .

دار الأوبرا المصرية المسرح الصغير الفنون العالمية