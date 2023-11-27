محافظ القليوبية يشهد إزالة 7 حالات تعد بمركز ومدينة طوخ

شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إزالة (7) حالات بناء بدون ترخيص بمساحة (800 متر) بقرية مشتهر والحصة بمركز ومدينة طوخ.

وتنوعت المخالفات ما بين بناء بالطوب الابيض السويسي وازالة طوابق خرسانيه بالطوابق العليا، وجميعهم جرى بناؤهم بدون ترخيص وصادر لهم قرارات إزالة وتمت الإزالة بالكامل بمعدات مركز ومدينة طوخ.

جاءت الحملة بحضور اللواء أحمد جميل رئيس مدينة طوخ وعدد من القيادات الامنية بالمحافظة، وذلك ضمن الحملة المُكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف.

وقال محافظ القليوبية، في بيان له اليوم، إن الحملة المُكبرة لإزالة كافة صور التعديات سواءً بالبناء المُخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية قد تمكنت مُنذ إنطلاقها في 31 أكتوبر الشهر الماضي وحتى أمس الاحد الموافق 26 نوفمبر من إزالة عدد (1234 حالة) على مساحة (75 فدان و13 قيراط و12 سهم)، جميعُها تعديات على الأراضي الزراعية، وعدد (534) حالة بناء مُخالف مسلحات على مساحة (68231م2) باجمالي 1768 حالة ( مباني/ زراعة)، وجرى تحرير (529) محضر للمخالفين.

وأكدَّ "الهجان" خلال جولته على أننا مستمرون فى مواصلة رصد كافة أشكال التعديات المخالفة بكافة مراكز ومُدن وأحياء المحافظة والتي يتم رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية أو المرور الميداني والتعامل الفورى معها.

كما شددَّ "المحافظ" على جميع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومُدن وأحياء المحافظة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمعنية بالإستمرار في تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المُخالف، ورصد أي تعديات أو مخالفات في المهد، وإتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، موجهاً بضرورة المرور الميداني على مستوى مراكز ومُدن وأحياء المحافظة، لرصد أي مخالفات أو تعديات وإزالتها فوراً، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين والمعتدين.

والجدير بالذكر أن المحافظة قد أعلنت عن تخصيص أرقام لتلقي جميع الشكاوى والبلاغات الخاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف، من خلال الأرقام الآتية : الخط الساخن (114)، أو الإتصال بالرقم الأرضي (٣٢١٢٤٦١ )، أو إرسال رسالة بنوع وموقع المُخالفة عبر تطبيق الواتس آب على الرقم (٠١١١٩٩٩٢٦٢٤).

