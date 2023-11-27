استمرار أعمال تطهير شوارع الإسكندرية أثناء سقوط الأمطار

شهدت محافظة الإسكندرية استمرار لسقوط الأمطار منذ مساء الأمس وإلى الآن، وتفاوتت شدة الأمطار من خفيفة إلي متوسطة وصلت لغزيرة أحيانا علي بعض المناطق في الإسكندرية، كما ارتفعت أمواج البحر وخروجها علي طريق كورنيش المكس بالعجمي وكورنيش الإسكندرية وتم التعامل مع مياه موج البحر وتصريفها.

وفي بيان له أشار اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إلي أنه قد تم رفع حالة الاستعداد الكامل بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية استعدادا لسقوط أمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بتمركز ١٨٦ سيارة ومعدة بمختلف المناطق للتعامل مع أي تجمع لمياه الأمطار فور حدوثه.

ومن خلال اخر تحديث للخرائط الجوية وصور الأقمار الصناعية الواردة من هيئة الأرصاد الجوية من المتوقع يوم الاثنين الموافق 27 نوفمبر ان تشهد محافظة الإسكندرية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على فترات متقطعة، كما يستمر اضطراب الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط وتتراوح سرعة الرياح من 50-60 كم/ س وارتفاع الأمواج يتراوح من 3 - 4 امتار.

وأكد "نافع"، استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى، مؤكدا التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية.