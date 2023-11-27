ads
الإثنين 27 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحالة تشكيل عصابى متهم بتزوير المحررات الرسمية بالمرج إلى الجنايات

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قررت جهات التحقيق المختصة اليوم الاثنين إحالة تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية الي المحكمة الجنائية 
وتسلمت النيابة تقرر المضبوطات من الطب الشرعي و الصحيفة الجنائية للمتهمين

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة القاهرة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى تزوير المستندات والمحررات الرسمية وتقليـد الأختام والأكلاشيهات المنسوب صدورهم لجهات حكومية وترويجها على عملائهما مقابل مبالغ مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة عين شمس ، وبحوزتهما (عدد من الشهادات والمستندات خالية البيانات منسوب صدورها لعدة جهات حكومية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية معدة للتزوير – 2 فرخ كربون تستخدم فى تقليد وتزوير الأختام) ، وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بإصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة لجهات حكومية بإستخدام فرخى الكربون المضبوطه بحوزتهما بقصد ترويجهما على عملائهما مقابل مبالغ مالية،  تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

احالة تشكيل عصابى بتزوير المحررات الرسمية بالمرج