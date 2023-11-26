القاهرة الإخبارية: إصابة شابين إثر إطلاق قوات الاحتلال الرصاص على أهالي المحررين بمحيط سجن عوفر

قالت ولاء السلامين مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن الفلسطينيين تجمعوا في ميدان ياسر عرفات لاستقبال المحررين الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية من معتقل عوفر.

وأضافت أن بعض المواطنين سعوا إلى تصوير طريق الحافلة من معتقل عوفر إلى الميدان، لأن قوات الاحتلال أطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي في محيط سجن عوفر، وأصيب شابان، فكان من الصعب على وسائل الإعلام توثيق هذه الرحلة.

وذكرت أن الكاميرات الشخصية للمواطنين وثقت انطلاق الحافلة من معتقل عوفر، وهي في طريقها لميدان ياسر عرفات، وهناك أحد المفرج عنهم هو من مدينة رفح بقطاع غزة.