زعيمهم مفتش آثار.. حبس المتهمين بسرقة لوحات ضريح أثري بالدقهلية

قرر رئيس نيابة مركز ميت غمر بإشراف المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة الكلية بمحافظة الدقهلية، حبس 3 متهمين بينهم مفتش بمنطقة ميت غمر، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ وذلك لاتهامهم بسرقة 4 لوحات أثرية تعود للعصر الفاطمي من ضريح محمد بن تميم الداري الأثري.

تفاصيل الواقعة كانت بتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر من "أميرة حسن السيد"،40 عاما، مفتش آثار بهيئة الآثار بمنطقة الدقهلية، بأنها حال مرورها على ضريح محمد بن تميم الداري بقرية دنديط تلاحظ لها أن باب الضريح مفتوح وعدم وجود القفل الخاص به وعدم تواجد 4 لوحات من الرخام مدون عليها عبارات ترجع أثريتها للعصر الفاطمي مثبتة على جدران الضريح.

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر بقيادة المقدم رامي أبوشتيه، رئيس المباحث، بالفحص تبين سرقة اللوحات الأولى مثبتة على جدار الضريح من الخارج وباقي اللوحات مثبتة على الجدران من الداخل.

وبالفحص تبين ان الضريح معين عليه حراسة من قبل هيئة الآثار بمنطقة الدقهلية وحال تواجد مفتشة الآثار بالضريح لم تتقابل مع أحد ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك.كلف مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث من ضباط فرع البحث الجنائي بجنوب الدقهلية، تنسيقا مع ضباط فرع الأمن العام ومباحث مركز شرطة ميت غمر وقطاع الأمن الوطني بالمنصورة ومكتب ميت غمر لكشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها.

وتوصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء الواقعة تشكيل عصابي مكون من 5 متهمين، من بينهم مفتش بمنطقة آثار ميت غمر، وكان مسؤولًا عن الضريح قبل نقله للعمل في مكان آخر، وذلك بالاتفاق مع 4 لهم كارت معلومات جنائية.

جرى استصدار إذن النيابة العامة ، وتشكيل مأمورية لضبط إثنين من المتهمين مقيمين بنطاق مركز كفر شكر، وهما "أحمد ذ.إ"،.، و 30 عامًا، وشقيقه "إبراهيم ذ.إ"، ر 32 عامًا، مسجلين خطر استعمال قوة مخدرات وخطف واغتصاب، ومطلوب ضبطهما على ذمة قضايا جنائية.

وفور استشعارهم اقتراب القوات، بادرا بإطلاق أعيرة نارية، ما دفع القوة الأمنية إلى مبادلتهم إطلاق النيران، وأسفرت المواجهة عن مصرعهما.



كما تمكن فريق البحث من ضبط باقي التشكيل العصابي، وهم: "أحمد خ.ت.إ"، 31 عامًا، مقيم بقرية المعصرة التابعة لمركز ميت غمر، مفتش بمنطقة آثار ميت غمر، و"كريم م.ال.س"،. 40 عامًا، مقيم بقرية صهرجت الكبرى، وله كارت معلومات جنائية، وهشام س.ع.ال"،. 44 عامًا، مقيم بقرية صهرجت الكبرى، وله كارت معلومات جنائية.

و دلت تحريات ضباط المباحث، أن المتهم الأول اتفق مع الثاني على سرقة الضريح، وإخفاء المسروقات في منزله لحين التصرف فيها، واستعان الثاني بباقي المتهمين لتنفيذ المخطط.

وجرى ضبط المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.