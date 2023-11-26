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الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"طب جنوب الوادي" تنظم ندوة حول أثر التغيرات المناخية على صحة المراة الحامل

كلية الطب بجنوب الوادي
كلية الطب بجنوب الوادي تنظم ندوة تثقيفية
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 نظمت كلية الطب بجامعة جنوب الوادي  ندوة تثقيفية عن التغيرات المناخية وتأثيرها على صحة المرأة الحامل وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوى رئيس الجامعة و الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور على عبدالرحمن غويل عميد الكلية واشراف الدكتور عبد الناصر عبد الجابر وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

انعقدت هذه الندوة بقاعة المؤتمرات بالكلية ضمن سلسلة من الندوات التثقيفية التى تهدف إلى توعية طلاب كلية الطب عن مشكلة التغيير  فى المناخ وتأثيره على صحة الإنسان من كل الجوانب الصحية.

 وتحدث فى الندوة الدكتور أسامة تمام المدرس بقسم النساء والتوليد بكلية الطب وكان هناك تفاعل كبير من الطلبة ومناقشات حول المشكلة وأسبابها ومشاكلها الحالية والمستقبلية. وتناولت الندوة طرق تحسين البيئة وكيفية ايقاف تفاقم المشكلة كحل مبدئي للمشكلة ، وأبدى الحاضرون استعدادهم  لتوصيل الرسالة لبقية المجتمع المحيط بهم وتوعيتهم وحثهم على المحافظة على البيئة تحت شعار "بيئة نظيفة تساوى حياة أفضل".

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