ننشر تفاصيل تطوير المزرعة السمكية في الرطمة في دمياط

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا اليوم الأحد، مع خبراء مختصين بمجال الاستزراع السمكى وممثلى جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط " الجهة المُنفذة لمشروع تطوير المزرعة السمكية بالرطمة "، وذلك لاستكمال المناقشات المطروحة حول آلية التشغيل الفنى للمزرعة، وذلك تزامنًا مع خطة التطوير الخاصة بها.

ناقشت "عوض" جميع محاور المقترحات الخاصة بالمخطط وفقًا للمعاينات المبدئية للمزرعة والامكانات المتاحة بها بما يساهم فى تحقيق التكامل مع الأعمال الإنشائية بمشروع التطوير الذى يشمل ١٦٠ فدان من المزرعة كمرحلة أولى، مؤكدة على ضرورة تحديد آلية محددة ومناسبة تتوافق مع المعايير والمواصفات الفنية وطبيعة التربة والمياه بأحواض الاستزراع السمكي والوصول إلى أفضل الأساليب للرى بتلك الأحواض، والجدول الزمنى لمشروع التطوير، وبما يتواكب مع المتطلبات الحديثة بالتشغيل.

فيما وقد أكدت الدكتورة منال عوض على ضرورة الانتهاء من كافة الدراسات الخاصة بالمشروع وذلك من خلال المعاينات المستمرة للوصول إلى الخطة المناسبة وأسلوب الاستزراع الأنسب بالاحواض وأيضًا الوصول إلى آلية التشغيل المثلى لتعظيم الاستفادة من المزرعة وزيادة معدلات الإنتاج بها، وبما يحقق تطبيقها بالمراحل القادمة.

كما أكدت مجددًا حرص المحافظة على وضع إستراتيجية ومنهجية محددة للتطوير لتحقيق هذه الأهداف بما يتواكب مع مع رؤية الدولة وخطتها نحو تحقيق التنمية بمشروعات الاستزراع السمكي.

واكدت المحافظ علي الدور الهام والوطني لجهاز الخدمة الوطنية في دعم المشروعات الاقتصادية والخدمية حيث عرضت امكانية التعاون في تطوير وتنمية المزرعة السمكية الخاصة بالمحافظة في منطقة الرطمة، موضحة ان المزرعة تفتقد الي الكوادر والخبرات الفنية وان عملية التطوير تحولها الي مزرعة نموذجية لتعد احد المشروعات القومية في تنمية الثروة السمكية وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتنمية الاقتصادية.