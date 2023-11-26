مصر تستضيف بطولة إفريقيا للقوارب الشراعية المؤهلة لأولمبياد باريس

أعلن الاتحاد الدولي للشراع والانزلاق، عن تنظيم مصر لمنافسات بطولة إفريقيا للقوارب الشراعية، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ومن المقرر أن تقام منافسات البطولة خلال الفترة من 1 وحتى 9 ديسمبر المقبل، في منتجع بالم رويال سوما باي بالغردقة.

وينظم الاتحاد المصري للشراع برئاسة المهندس الباسل عبد الله، منافسات البطولة بالتعاون مع الاتحاد الدولي ووزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي.

وقال دكتور الباسل عبد الله رئيس الاتحاد المصري للشراع وعضو اللجنة الأولمبية المصرية، أن مصر تستعد بقوة لاستضافة البطولة وإخراج البطولة بالصورة التي تشرف الرياضة المصرية من الناحية التنظيمية والفنية للحفاظ على النجاح المصري.

ووجه رئيس الاتحاد المصري للشراع، الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعمه المستمر والمتواصل ومتابعته الدائمة للاتحاد، كما وجه الشكر للجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب على الوقوف خلف أبطال الشراع ودعمها المستمر للاتحاد.

الجدير بالذكر قام ديفيد جراهام الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للشراع، بزيارة سياحية إلى مصر خلال شهر أغسطس الماضي بصحبة أسرته، وقام بزيارة مدينة الغردقة.