ads
الأحد 26 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لـ 4 أشخاص أصيبوا فى حادث بأكتوبر

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تباشر النيابة العامة بأكتوبر التحقيقات حول إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الفيوم بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر بالجيزة.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما استعلمت عن الحالة الصحية للمصابين تمهيداً لسؤالهم حول الواقعة 
تلقى المقدم فريد معاذ رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصابين بطريق الفيوم بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة 4 أشخاص جري نقلهم إلى مستشفى أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اختلت عجلة القيادة 4 أشخاص إصابة 4 أشخاص إشارة من غرفة عمليات النجدة النيابة العامة بأكتوبر انقلاب سيارة ميكروباص حادث إنقلاب سيارة ميكروباص سيارة ميكروباص غرفة عمليات النجدة قسم شرطة حدائق أكتوبر مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر