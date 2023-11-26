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الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ القليوبية يعتمد المخطط التفصيلي لمدينة قليوب

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية
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اعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية المخطط التفصيلي لـ 16 لوحة لمناطق الكتلة السكنية القديمة بحري وقبلي السكة الحديد لمدينة قليوب، وكذلك اعتماد خريطة مخطط استعمالات الأراضي لأرض جمعية النصر بمركز الخانكة على مساحة 738.84 فدان لمركز ومدينة الخانكة، والذي أعدته الهيئة العامة للتخطيط العمراني وسيتم العمل بالمخططات بعد التصديق من مجلس الوزراء وصدور القرار التنفيذي من السيد  محافظ القليوبية.

وأكد المحافظ، في تصريحات له اليوم الأحد، على أهمية هذه الخطوة الخاصة باعتماد المخطط التفصيلي لمدينة قليوب لتحسين الصورة الجمالية تماشياً مع التنمية الحضرية التي تشهدها المدينة ، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تقديم الخدمات العامة وتوفير المسكن الملائم و المشروعات التنموية المقترح تنفيذها.

وشدد المحافظ على ضرورة وأهمية الالتزام بالاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة ومراعاة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين والنظرة المستقبلية التي تتناسب مع احتياجات الأجيال القادمة ، وفي إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

جدير بالذكر أن اعتماد خريطة مخطط استعمالات الأراضي لأرض جمعية النصر بمركز الخانكة تمهيدا لإعداد مخطط تفصيلي للمنطقة لإمكانية إصدار التراخيص للاستعمالات الصناعية وغيرها بالمنطقة.

جاء ذلك بحضور اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة والمهندسة منال زين العابدين مدير إدارة التخطيط العمراني. 

الهيئة العامة للتخطيط العمرانى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية منظومة التراخيص الجديدة مدينة الخانكة