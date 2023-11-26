ads
الأحد 26 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزيرة الهجرة تعلن عن تسهيلات جديدة لمبادرة "سيارات المصريين بالخارج"

السفيرة سها جندي
السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة والمصريين بالخارج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت السفيرة سها الجندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن تقديم تسهيلات بين البنوك المصرية وبنوك الخليج لتسهيل عملية تحويل الأموال الخاصة بمبادرة “سيارات المصريين بالخارج” مقابل أربعة دولارات بدلًا من 150 دولارا.

وقالت الجندي، عبر حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: أخبار سارة، خلال جولتي في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، تم التأكيد على نجاح البنك الأهلي المصري بالسعودية في الاتفاق مع مصرف الراجحي للقيام بالتحويلات الخاصة بمبادرة "استيراد السيارات للمصريين بالخارج" مقابل ٤ دولارات فقط بدلا من النسبة التي تصل إلى 150دولارا عندما تتم التحويلات عبر البنوك الوسيطة.

وأضافت:  أن التحويلات سوف تصل مصر بعد 24 ساعة فقط، كما تم الاتفاق مع شركة "العلاونة" للصرافة في الأردن، وبنك الإسكان الأردني أيضًا، لتسهيل التحويلات الخاصة بدخول السيارات إلى مصر عبر المبادرة. وتم التأكيد على أنه جاري التواصل مع البنوك اليابانية والتفاهم بشأن التحويلات الخاصة بالمصريين الراغبين في المشاركة بمبادرة "استيراد السيارات للمصريين بالخارج".

 

السفيرة سها الجندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج البنوك المصرية سيارات المصريين بالخارج