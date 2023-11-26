وزيرة الهجرة تعلن عن تسهيلات جديدة لمبادرة "سيارات المصريين بالخارج"

أعلنت السفيرة سها الجندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن تقديم تسهيلات بين البنوك المصرية وبنوك الخليج لتسهيل عملية تحويل الأموال الخاصة بمبادرة “سيارات المصريين بالخارج” مقابل أربعة دولارات بدلًا من 150 دولارا.

وقالت الجندي، عبر حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: أخبار سارة، خلال جولتي في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، تم التأكيد على نجاح البنك الأهلي المصري بالسعودية في الاتفاق مع مصرف الراجحي للقيام بالتحويلات الخاصة بمبادرة "استيراد السيارات للمصريين بالخارج" مقابل ٤ دولارات فقط بدلا من النسبة التي تصل إلى 150دولارا عندما تتم التحويلات عبر البنوك الوسيطة.

وأضافت: أن التحويلات سوف تصل مصر بعد 24 ساعة فقط، كما تم الاتفاق مع شركة "العلاونة" للصرافة في الأردن، وبنك الإسكان الأردني أيضًا، لتسهيل التحويلات الخاصة بدخول السيارات إلى مصر عبر المبادرة. وتم التأكيد على أنه جاري التواصل مع البنوك اليابانية والتفاهم بشأن التحويلات الخاصة بالمصريين الراغبين في المشاركة بمبادرة "استيراد السيارات للمصريين بالخارج".