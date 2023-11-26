قيادي بـ«حماة الوطن»: المشاركة الكثيفة في الانتخابات ستحقق مستقبل أفضل لمصر

قال المهندس مايكل البدراوي، أمين مساعد العمال بحزب حماة الوطن ، إن الانتخابات الرئاسية 2024 مختلفة في بعض الأمور عن الانتخابات الرئاسية السابقة، مضيفا: أن هناك 4 منافسين خلال الانتخابات الرئاسية، يمثلون تيارات مختلفة، مشيرا إلى أن الاختلاف يحدث نوع من الإصرار على المشاركة فى الانتخابات.

وتوقع البدراوي ، فى بيان له اليوم الأحد ، أن الشباب ستكون الفئة الأكثر مشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وليس كبار السن، معلقا: "براهن على مشاركة الشباب"، مطالبا المواطنين بضرورة المشاركة على مدار الثلاثة أيام ولا ينتظروا لآخر يوم مما يتسبب فى حالة من التكدس والزحمة أمام اللجان .

ونوه القيادي بحزب حماة الوطن ، أن التحديات التى تواجه مصر ستدفع المصريين للخروج للتصويت والإدلاء برأيهم ودعم الدولة المصرية، متوقعا أن يكون حجم المشاركة كبير فى الانتخابات الرئاسية لأن المصريين يعلمون جيدا أنه واجب وطني واستحقاق دستوري هام ولابد وأن يشاركوا فيه بكثافة من أجل تحقيق مستقبل أفضل لمصر.

وذكر البدراوي ، أن دور الأحزاب السياسية مهم خلال الفترة الحالية، موجها التحية للجنة الوطنية للانتخابات لتوفيرها عدد كبير من مقار الانتخابات للمصريين في الخارج، مضيفا أن كل مصري في الخارج يعد سفير لبلده في الخارج ومشاركته في الانتخابات الرئاسية أمر ضروري، حيث أنه يدعم صورة مصر فى الخارج وتدل أيضا على التلاحم الوطني لضمان مستقبل أفضل لمصر بإعادة انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة جديدة .

وأشار البدراوي ، إلى إن مصر لا تمتلك قائد مصري أو عربي فقط، بل لديها قائد عالمي وأن الدور المصري فى أحداث قطاع غزة أثبت قوة الشخصية المصرية، لافتا إلى أن مصر تمر بأزهى فترة لها على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها، منوها بأنه لأول مرة يكون لدى مصر رئيس يسير بفكر الشباب، حيث يهتم الرئيس السيسي بكل ما يفيد الشباب، واستخدامهم لصالح خدمة الوطن.

والجدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات انتهت من كافة الاستعدادات والإجراءات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، خارج البلاد، والتي ستُجرى أيام 1 و 2 و 3 من شهر ديسمبر داخل مقار البعثات الدبلوماسية المصرية والقنصليات.