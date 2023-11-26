التجارة الداخلية: قرار ر حظر روسيا لصادرات الحبوب لن يؤثر على واردتنا

أكد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس البورصة السلعية الدكتور ابراهيم عشماوي أن قرار روسيا بحظر صادرات الحبوب لمدة 6 شهور والذي سيبدأ من اول ديسمبر المقبل وحتى نهاية مايو ،لن يؤثر على واردات مصر من السلع الأساسية مشيرا إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية اتخذت استراتيجة تعتمد على تنويع مناشئها والتي بلغت نحو 22 منشئ وذلك لتقليل المخاطر.

وأضاف في تصريحات له على هامش افتتاح معرض "نيبو" للمشغولات الذهبية المقام في أرض المعارض في الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر الحالي إنه سيتم اعادة النظر في المنصة الالكترونية للبورصة للسلعية لتستوعب كافة السلع المتداولة فيها موضحا أنه تم حتى الآن طرح عدد من السلع تتضمن القمح والذرة والسكر و الردة والذهب والفضة

وأضاف تم طرح نحو 150 ألف طن سكر من خلال البورصة السلعية منذ 17 أغسطس الماضي بسعر 24 الف جنيه للطن وطرحه للمستهلك بسعر 27 جنيها للكيلو، بمعدل نحو 20 ألف طن في الجلسة الأسبوعية ارتفعت خلال جلسة الخميس الماضي إلى 30 ألف طن وبلغ إجمالي الشركات المتداولة نحو 172 شركة تتداول ما بين شركات صناعات غذائية وشركات تعبئة وتجار .

وأرجع الازمة الحالية في توافر السكر بالرغم من عدم وجود فجوة كبيرة بين الإنتاج والاستهلاك إلى تحفظ بعض شركات القطاع الخاص عن استيراد السر بسبب ارتفاعاته في الأسواق العالمية حيث بلغ سعر الطن نحو 760 دولارا للطن على ظهر المركب ويصل الى مصر بسعر 850 دولارا للطن فضلا عن بعض الممارسات الخاطئة من التجار لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي على اتخاذ اجراءات لضبط سوق السكر من زيادة قواعد الحوكمة للشركات لمنع الاحتكار كما سيتم اتخاذ اجراءات قانونية صارمة ضدتهم فضلا عن محو السجل التجاري للشركات المخالفة، الأمر الذي سيتسبب في وقف النشاط متوقعا مع وصول 127 ألف طن سكر خام مستورد حدوث انفراجة كبيرة .

من جانب آخر قال عشماوي إنه يتم حاليا التفاوض مع وزارة البترول والثروة المعدنية على طرح بعض المنتجات للبتروكيماوية في البورصة السلعية كالشموع والزيوت وبعض المنتجات الآخرى وجاري الاتفاق على الإجراءات التنظيمية للطرح .

وأضاف عشماوى إنه تم الانتهاء بالتعاون وزارة قطاع الأعمال العام لكافة القواعد والاجراءات الخاصة بطرح سلعة القطن للتداول عبر البورصة السلعية متوقعا بداية الطرح مع الموسم المقبل.