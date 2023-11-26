بنك "saib" يحقق 588 مليون جنيه صافي أرباح بنهاية الربع الثالث من 2023

أعلن بنك الشركة المصرفية العربية الدولية "saib" عن نتائج أعماله خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2023، حيث حقق البنك صافي ربح بقيمة 588 مليون جنيه مصرى (المعادل لمبلغ 19 مليون دولار أمريكى) مقابل 518 مليون جنيه مصرى (المعادل لمبلغ 26.5 مليون دولار أمريكى) فى نهاية سبتمبر 2022.

وجائت نتائج أعمال البنك كما يلي:

القوائم المالية وتطور الأداء

بلغ صافي الربح قبل الضرائب والمخصصات 1.6 مليار جنيه مصرى (المعادل لمبلغ 51.9 مليون دولار أمريكى) خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر 2023 مقابل 1.06 مليار جنيه مصرى (المعادل لمبلغ 54 مليون دولار أمريكى) بنسبة نمو قدرها 51% خلال نفس الفترة المالية من العام السابق 2022.

هذا وقد إرتفع صافى الدخل من العائد بالعملة المحلية بنسبة 39% ليحقق 2.22 مليار جنيه مصرى حتي 30 سبتمبر 2023 مقابل 1.6 مليار جنيه مصرى خلال نفس الفترة المالية من العام السابق 2022.

كذلك إرتفع صافى الدخل من العائد بالعملة الأجنبية بنسبة 36% ليحقق 30 مليون دولار أمريكى حتي 30 سبتمبر 2023 مقابل 22 مليون دولار أمريكى خلال نفس الفترة المالية من العام السابق 2022.

فى حين إرتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بالعملة المحلية بنسبة 13% ليحقق 359 مليون جنيه مصرى حتي 30 سبتمبر 2023 مقابل 317 مليون جنيه مصرى خلال نفس الفترة المالية من العام السابق 2022.

كما إرتفع صافي الدخل من الأتعاب بالعملة الاجنبية بنسبة 118% ليحقق 541 ألف دولار امريكي حتي 30 سبتمبر 2023 مقابل 248 الف دولار امريكي خلال نفس الفترة المالية من العام السابق 2022.

سجل صافى إيرادات النشاط بالعملة المحلية إرتفاع قدره 33% ليحقق 2.65 مليار جنيه مصرى حتي 30 سبتمبر 2023 مقابل 2 مليار جنيه مصرى خلال نفس الفترة المالية من العام السابق 2022.

كما ارتفع صافى إيرادات النشاط بالعملة الأجنبية بنسبة 16% ليحقق 34.4 مليون دولار أمريكي حتي 30 سبتمبر 2023 مقابل 29.7 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة المالية من العام السابق 2022.

وإستمرارا لسياسة البنك التحوطية قام البنك خلال التسعة أشهر الأولي من عام 2023 بتدعيم مخصص الخسائر الإئتمانية المتوقعة بمبلغ 20.5 مليون دولار أمريكي مقابل 15.2 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة المالية من العام السابق 2022.

وبلغ صافي الربح قبل الضرائب 970 مليون جنيه مصرى (المعادل لمبلغ 31.4 مليون دولار أمريكى) خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر 2023 مقابل 760,6 مليون جنيه مصرى (المعادل لمبلغ 38.9 مليون دولار أمريكى) بنسبة نمو قدرها 28% خلال نفس الفترة المالية من العام السابق 2022.

وبناء على ما سبق، بلغ صافي الربح 588 مليون جنيه مصرى (المعادل لمبلغ 19 مليون دولار أمريكى) خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر 2023 مقابل 518 مليون جنيه مصرى (المعادل لمبلغ 26.5 مليون دولار أمريكى) فى نهاية سبتمبر 2022.

كما ارتفع إجمالى الودائع بالعملة المحلية بنسبة 14% لتبلغ 58 مليار جنيه مصرى فى 30 سبتمبر 2023 مقارنة بمبلغ 51 مليار جنيه مصرى فى نهاية ديسمبر 2022.

وارتفع أيضا إجمالى الودائع بالعملات الاجنبية بنسبة 0.2% لتبلغ 891 مليون دولار أمريكي فى 30 سبتمبر 2023 مقارنة بمبلغ 889 مليون دولار أمريكى بنهاية ديسمبر 2022.

وبلغ إجمالى ودائع العملاء مقومة بالعملة الاجنبية 2.8 مليار دولار أمريكي في 30 سبتمبر 2023 مقارنة بمبلغ 2.9 مليار دولارأمريكى فى نهاية ديسمبر 2022.

وارتفع إجمالى القروض والتسهيلات للعملاء بالعملة المحلية بنسبة 9% لتبلغ 31.7 مليار جنيه مصرى في 30 سبتمبر 2023 مقارنة بمبلغ 29 مليار جنيه مصرى فى نهاية ديسمبر 2022.

وإنخفض إجمالى القروض والتسهيلات للعملاء بالعملات الاجنبية بنسبة 8% لتبلغ 475 مليون دولار أمريكى فى 30 سبتمبر 2023 مقارنة بمبلغ 514 مليون دولار أمريكى بنهاية ديسمبر 2022.

بينما بلغ إجمالى القروض والتسهيلات للعملاء مقوما بالعملة الاجنبية 1.5 مليار دولار أمريكى في 30 سبتمبر 2023 مقارنة بمبلغ 1.7 مليار دولارأمريكى فى نهاية ديسمبر 2022.

كما بلغت نسبة إجمالى القروض والتسهيلات للعملاء إلى ودائع العملاء 54.25% فى 30 سبتمبر 2023 مقارنة 57.35% فى 31 ديسمبر 2022.

التوسع والانتشار الجغرافي

هذا وقد تم خلال التسعة أشهر الاولى من عام 2023 زيادة شبكة فروع البنك بإفتتاح فرعين (فرع الطيران بمحافظة القاهرة – فرع الجمهورية بمحافظة بورسعيد) ليصبح عدد الفروع 41 ، كما تم زيادة عدد ماكينات الصراف الآلي لتصل إلى 143 ماكينة صراف آلى فى نهاية سبتمبر 2023.

المسئولية المجتمعية

في مجال الصحة - قام بنك saib بتقديم الدعم لمؤسسة بهية للإكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدى لافتتاح المرحلة التالية لمستشفى بهية بالشيخ زايد – كما قدم البنك الدعم لكلية طب القصر العينى لتقديم خدمة جراحات العيون مجانا للمواطنين .

في المجال الرياضى - قام بنك saib بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بتقديم الدعم المالى لأحد أبطال السباحة من مصابى الخدمة العسكرية لمحاولة عبور بحر المانش تتابع وهي أول محاولة في العالم من هذا النوع - بالإضافة إلى توقيع عقود رعاية لعدد من الأبطال الرياضين بهدف مساندتهم في التدريبات والإشتراك في بطولات دولية وعالمية استعداداً لإولمبياد وبارالمبياد باريس 2024، وكذلك تنفيذ مبادرة 30 يوم تحدي للعام الثاني على التوالي والذي يشجع جميع فئات المجتمع على ممارسة الرياضة

في مجال التكافل - وقع بنك saib بروتوكول تعاون مع مؤسسة بنك الطعام المصري يقوم البنك من خلاله بدعم وتمكين صغار المزارعين من خلال المشاركة في مشروع "التمكين الإقتصادي" في محافظة البحيرة مع استمرار المبادرة السنوية للسنة الخامسة التى ينفذها البنك لتوفير الوجبات اليومية طوال الشهر الكريم.

في مجال التعليم - وقع بنك saib إتفاقية تعاون مع مؤسسة السويدى إليكتريك لرعاية طالبات من الالكترونيات الصناعية واللوجيستيات من أكاديمية السويدي الفنية لمدة ثلاث سنوات وذلك لما يوليه البنك من أهمية خاصة لدعم المبادرات التعليمية التي تعمل على ربط التعليم بسوق العمل لمساندة مساعى الدولة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 وذلك في إطار حرص البنك على دعم المرأة مما يحقق استقرار المجتمع ونموه.