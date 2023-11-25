بالصور.. عبدالإله السناني يتسلم درع شرم الشيخ للمسرح الشبابي

كرمت منذ قليل إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي الفنان السعودي عبد الإله السناني خلال حفل الإفتتاح الذي أقيم بقصر ثقافة شرم الشيخ وسط العديد من نجوم المسرح في مصر والوطن العربي، وعلى رأسهم سيدة المسرح الفنانة سميحة أيوب، والفنانة سميرة محسن، والمخرج خالد جلال، ومن الاردن امل الدباس والمخرج والفنان الكويتي د. عبد الله عبد الرسول، وآخرين، ويأتي ذلك التكريم لإسهامات السناني في المسرح، سواء على المستوى المهني أو الأكاديمي.

الجدير بالذكر أن عبدالإله السناني بدأ حبه للتمثيل في مسرح جامعة الملك سعود، وشارك في العديد من المسرحيات، وأول عمل مسرحي له هي مسرحية "الحل الأكيد "، وأول عمل تلفزيوني له كان "لا يحوشك حبروك "، وهو حاصل على جائزة أفضل مخرج مسرحي للمهرجان العربي المقام في السودان، وعلى الجائزة التقديرية كمخرج في مهرجان مسرح الشباب التاسع لدول الخليج، وجائزة أفضل ممثل في المهرجان التلفزيوني المقام في أبو ظبي، وذلك عن دوره في مسلسل دعاة أبواب جهنم.

وتم تكريمه من قبل في المهرجان المسرحي في الكويت كفنان مسرحي، كما شارك في مهرجان دمشق المسرحي العاشر مسرحية عويس التاسع عشر، وشارك في مهرجان قرطاج المسرحي في تونس بمسرحية الجراد، و بمسرحية البطيخ الأزرق، وشارك في مسرحية واقدساه لاتحاد المسرحيين العرب، وشارك في مهرجان مسرح الطفل بمراكش – مسرحية وجبة سريعة، كما شارك في المهرجان المسرحي للشباب لدول الخليج العربي -مسرحية السنبوك، وشارك في مهرجان المسرح العربي المقام بالخرطوم – مسرحية والناس نيام.

قدم الكثير من الأعمال المتنوعة ما بين المسرحية والمسلسلات التلفزيونية ومنها : طاش ما طاش، دانة على أبواب جهنم، القصر، أساطير شعبية، عرب لندن، كلنا عيال قريا.، حكايات قصيرة ، العقد الفريد، وغيرها من الأعمال .

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