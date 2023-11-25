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الأحد 26 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

هدف بالوقت القاتل يهدي أرسنال صدارة البريميرليج أمام أنظار النني

مباراة أرسنال وبرينتفورد
مباراة أرسنال وبرينتفورد
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خطف فريق أرسنال، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد النني، فوزًا قاتلًا من برينتفورد بهدف للا شئ، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب جتيش كوميونيتي، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتواجد النني على مقاعد بدلاء الجانرز، عقب عودته للفريق اللندني بعد فترة التوقف الدولي ومشاركته في مباراتي منتخب مصر أمام جيبوتي وسيراليون في تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ولم يشارك محمد النني في اللقاء، ليشاهد انتصار فريقه من مقاعد الاحتياط، الذي أدى إلى اقتناص صدارة البريميرليج.

وكادت المباراة أن تنتهي بالتعادل السلبي، بعد محاولات عديدة من جانب لاعبي أرسنال، إلى أن جاء هدف الفوز بالنقاط الثلاثة في الوقت القاتل.

وسجل الألماني كاي هافيرتز، هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 89، من رأسية بعد استلامه كرة عرضية من زميله بوكايو ساكا.

وبهذا الفوز، تصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 30 نقطة، متفوقًا على مانشستر سيتي الوصيف بفارق نقطة وحيدة، ونقطتين عن ليفربول صاحب المركز الثالث، بينما تجمد رصيد برينتفورد عند 16 نقطة في المركز الحادي عشر.

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