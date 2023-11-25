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الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

حزب مستقبل وطن بدمياط يتابع عمل قافلة طبية بمدينة فارسكور

اعضاء حزب مستقبل
اعضاء حزب مستقبل وطن ومتابعةالقافلةالطبيةبمدينةفارسكوبدمياط
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تفقدت قيادات حزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط  ونواب الحزب اليوم السبت سير عمل القافلة الطبية المجانية بمدينة فارسكور بحضور النائب محمد الحمادي الحصي عضو مجلس النواب والنائب وليد صلاح التمامي عضو مجلس الشيوخ
والنائب محمد علي ابوحجازي عضو مجلس الشيوخ والمحاسب على كيوان امين عام حزب مستقبل وطن بدمياط 

تأتى القافلة من منطلق الجانب الخدمي الذي يقدمة الحزب للآهالي واستكمالاً للقوافل الطبية المجانية التي ينظمها حزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط تحت إشراف أمين عام الحزب بالمحافظة المحاسب علي كيوان و المستشار محمد الماشطة امين التنظيم،حيث  إنتهت اليوم القافلة الطبية المجانية للكشف المبكر عن أمراض الكبد الدهني وأورام الكبد وفيروس بي بمدينة فارسكور التابعة لمحافظة دمياط، تحت رعاية نواب حزب مستقبل وطن وشهدت القافلة إقبال كبير وملحوظ من ‪ الأهالي أثناء الكشف وسط كوكبة من الدكاترة المتخصصين وسيتم المتابعة معهم بمعهد الكبد فى شربين بالمجان.

كما تقدم نواب الحزب بخالص الشكر والتقدير للدكتور جمال شيحة رئيس جمعية رعاية مرضي الكبد على حسن تعاونه في كافة القوافل الطبية التي تمت ووصلت لجميع القري والمراكز بدمياط من أجل تقديم خدمة طبية مجانية لأهالي كل قرى ومدن محافظة دمياط

 

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القافلة الطبية المجانية النائب وليد صلاح التمامي النائب محمد علي أبوحجازي حزب مستقبل وطن بدمياط