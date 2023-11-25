محافظ كفر الشيخ يتابع حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار الحملات الموسعة، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بقرى مركز كفر الشيخ، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية، بقيادة المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والقيادات الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ، ورجال شرطة مركز كفر الشيخ، وعدد كبير من القيادات التنفيذية بالوحدة المحلية بكفر الشيخ، وحماية الأراضي، والجمعيات الزراعية، ومديرية الطرق.

وقال بيان صحفي لمحافظة كفر الشيخ ، إن ذلك يأتي في إطار استمرار الحملات الموسعة، لإزالة التعديات على الأرض الزراعية بصفة يومية وعلى اكثر من محور بكل مركز ومدينة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضي الزراعية، والتصدي لجميع المخالفين وإزالة أي مخالفة على الأراضي الزراعية بكل قوة.

وأسفرت الحملة الموسعة اليوم ، عن إزالة 5 حالات تعدي بمساحة فدان و3 قراريط، وتمت إزالة جميع الحالات حتى سطح الأرض، وتم تسليم الأرض لجهة الولاية، واستكمال الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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