مهرجان التجديف العالمي.. ختام ناجح لأكبر حدث على نهر النيل

أختتمت اليوم السبت فعاليات حدث مهرجان التجديف العالمي على نهر النيل الذي أقيم للسنة الثانية على التوالي في مصر وشهد الحدث تجمعًا هائلًا للمشاركين من جميع أنحاء العالم وتعاونًا فريدًا لتعزيز الاستدامة.

وانطلقت في شهر سبتمبر 2021 حملة "صفر الكربون، مياه نظيفة" لتجديف الأنهار والقنوات المائية في مهمة صعبة تستهدف أكثر من 100 مدينة قناة حول العالم. وقد بدأت الرحلة من بكين، الصين، على قناة مائية كبرى. وقد نجح السيد وانغ شي، قائد التغير المناخي العالمي، في التجديف بنجاح في 19 دولة و123 مدينة قناة عبر خمس قارات خلال العامين الماضيين.

وتم تنظيم حملة هذا العام بالتعاون مع الاتحاد المصري للتجديف، وقد تجاوز عدد المشاركين 7000 شخص من 30 دولة و153 مدينة قناة عبر 6 قارات. وبما أن الحملة تقترب من ذروتها قبل انعقاد مؤتمر المناخ، فقد تم تحديد موعد الوقفة الأخيرة على نهر النيل.

أقيم موكب الحملة في صباح اليوم السبت، وشهد تجمعًا كبيرًا للمجدفين. حضر الحدث شخصيات حكومية مثل الدكتور ماهر غريب ممثلا عن وزير الشباب والرياضة بالاضافة الي وشريف العريان السكرتير العام للجنة الاولمبية كما حضر المهتمين برياضة التجديف الذين لهم سجل حافل من الانجازات في تاريخ التجديف، بالإضافة إلى المشاركين المحليين والدوليين. تجمعت القوارب وسط أجواء مليئة بالحماس والتشويق، وتوجهت في رحلة تجديف مليئة بالمغامرة على نهر النيل.

ويهدف مهرجان التجديف العالمي على نهر النيل إلى تعزيز الوعي بأهمية الاستدامة وتغيير المناخ. وتهدف الحملة إلى تكريس التعاون مع الاتحاد المصري للتجديف والدكتور عمرو النوري، بهدف تحقيق حملة التجديف والاستدامة.



وشارك من 80-100 قارب تجديف في "مهرجان التجديف العالمي على نهر النيل" يرفعون شعار صفر كربون..مياه نظيفة والذي أقيم في نادي التجديف المصري وتواجد جميع الشخصيات المهمة في الحدث وتمتع المشاركون بتجربة رائعة في التجديف على نهر النيل، حيث تجمعت القوارب وسط مناظر خلابة وأجواء مليئة بالحماس.

وتعتبر هذه الحملة فرصة للتواصل والتفاعل الثقافي بين المشاركين من جميع أنحاء العالم، وتسليط الضوء على أهمية الاستدامة وتغير المناخ. وتهدف الحملة إلى توسيع نطاق تأثيرها وتحقيق تغيير إيجابي في المجتمعات المشاركة.