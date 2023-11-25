مطران بورسعيد يلتقي شباب التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

التقي الحبر الجليل الأنبا تادرس، مطران بورسعيد وضواحيها، اليوم السبت، بشباب التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بـ محافظة بورسعيد، وذلك بمقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس، في إطار جهود نشر الوعي، والتأكيد علي التفاف كافة طوائف هذا الشعب العظيم خلف القيادة السياسية.

وتحدث الأنبا تادرس، خلال اللقاء، عن الانجازات التي تحققت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الماضية، وخص بالذكر محافظة بورسعيد وما حدث فيها من مشروعات قومية عملاقة، كما تحدث عن مشروعات الثروة السمكية، ومشروعات تحلية مياه البحر في مدينة سلام بورسعيد، بجانب المشروعات اللوجيستية، وغيرها من المشروعات التي غيرت حياة المواطنين للأفضل.

وأكد مطران بورسعيد وتوابعها أن الكنيسة ببورسعيد تصلي من أجل نصرة مصر ورئيسها، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتحمل ما لا يمكن أن يتحمله بشر، وأنه يحتاج إلي عون من الله حتي يستطيع أن يتحمل ذلك، مؤكدًا أن مصر سوف تعبر وسوف تنتصر وتكون الأفضل.

ومن جانبه أكد المهندس علي جبر، منسق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بـ محافظة بورسعيد، على أن الهدف الرئيسي لهذا الكيان الذي جرى تأسيسه بدعم ومباركة الرئيس، هو نشر الوعي بين المواطنين خاصة فئات الشباب، مشيرًا إلى أن الجهود تتمثل في العمل المجتمعي والأهلي والتنموي.

وأكد على أن دعم التحالف للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، يأتي في إطار الإيمان بأنه القادر علي حماية الوطن واستكمال مسيرة البناء والتنمية، لافتا أنه خلال الأيام القادمة سوف ينظم عددا من الفاعليات التوعوية، يجرى خلالها نشر الوعي بين الشباب، ويحاضر خلالها مستشار الرئيس الحالي، ومسئولين سابقة من ذوي الخبرات الكبيرة، وتستهدف محاربة الشائعات وإعادة الأمل للشباب، والتأكيد علي أن ما بدأته مصر يجب أن تستكمله، مع رئيس حقق إعجاز ويستطيع أن يقدم الأكثر، كما أنه القادر علي حماية الوطن.