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السبت 25 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ مطروح يتابع بروفة لاستعدادات الأجهزة لمواجهة الأزمات والطوارئ

محافظ مطروح يشهد
محافظ مطروح يشهد بروفة لمدى الاستعداد لمواجهة الأزمات
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شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، بروفة لمدى الاستعداد والجاهزية للمعدات والأفراد في مواجهة عدد من سيناريوهات الأزمات والطوارئ، وذلك من خلال التشغيل التجريبي لمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمطروح، وما يتيحه من إمكانيات وتكنولوجيا متطورة في التعامل الأزمة بدء من تلقي البلاغات والتنسيق في التعامل مع جميع الجهات. 

جاء ذلك بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ، واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، واللواء دكتور أمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، والمهندس حسين السنينى قائم بأعمال السكرتير العام المساعد، والعميد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، ورؤساء عدد من القطاعات التنفيذية والأمنية من الحماية المدنية والمطافئ والمرور وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية في مواجهة سيناريوهات الأزمة المقترحة. 


حيث شهد محافظ مطروح مقترح سيناريو لسرعة التعامل والتنسيق بين جميع الجهات لمواجهة أزمة سيول بالكيلو ٤ بحى الزهور، ونشوب حريق بمجمع مخابز الكيلو ٧، وكيفية المواجهة وسرعة التعامل مع الموقف والتعقيب لتلافي الملاحظات. 


كما شهد محافظ مطروح اصطفاف وجاهزية المعدات والسيارات والأفراد لجميع الجهات المعنية بمواجهة سيناريوهات الأزمة بالمحافظة، منها مجلس مدينة مرسى مطروح وسيوة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والحماية المدنية والإطفاء والإسعاف وغيرها.

كما شهد أيضا  متابعة أعمال تنفيذ محطة تحلية مياه البحر الرميلة ٤ 
وأشاد محافظ مطروح بالتنسيق والجاهزية مع التشديد على تلافي عدد من الملاحظات بما يساعد على سرعة المواجهة والتعامل مع الأزمات المختلفة وكذلك الظهور بالشكل اللائق. 

محافظ مطروح يشهد بروفة لمدى الاستعداد والجاهزية لمواجهة عدد من الأزمات والطوارئ

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