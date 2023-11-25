تغريم فرنسا 11 مليون دولار لتجاوز مستويات التلوث

قررت أعلى محكمة إدارية في فرنسا، تطبيق غرامات قدرها 10 ملايين يورو "11 مليون دولار "على الحكومة الاتحادية الفرنسية لمستويات التلوث، في مدينتي باريس وليون.

وقضى مجلس الدولة بأنه لا يزال يتم تجاوز حدود ثاني أكسيد النيتروجين، على الرغم من جهود تحسين جودة الهواء في المدينتين.

وأشار إلى أنه تم تأجيل حظر على المركبات المسببة لمستويات عالية من التلوث في باريس إلى عام 2025، على الرغم من تجاوز مستويات ثاني أكسيد النيتروجين لسنوات.



وقالت المحكمة إنه يتم الآن مراقبة الحدود في تولوز ومرسيليا.

كما أشارت إلى أنه لم يعد يتم تجاوز حدود الجسيمات الدقيقة في أي مدينة فرنسية كبرى.

ويقدم مجلس الدولة المشورة إلى الحكومة، لكن يمكنه توقيع غرامات، من خلال وظيفته باعتباره المحكمة الإدارية العليا للبلاد.